Cade mentre arrampica in palestra, trasportato in elisoccorso al San Gerardo

Era in palestra e stava arrampicando, in un centro specializzato, quando ha perso la presa ed è caduto da diversi metri d'altezza precipitando a terra e sbattendo violentemente la testa. L'episodio si è verificato in un impianto sportivo di via Lombardia a Brugherio. E' grave il 26enne, che mercoledì pomeriggio, poco dopo le 15, ha avuto un grave incidente in palestra. Il ragazzo era su una parete di roccia attrezzata, all'interno di un centro specializzato per l'appampicata, quando, per cause ancora in via di accertamento, ha perso la presa ed è caduto nel vuoto da un'altezza importante.

Trasportato in codice rosso in elisoccorso

Immediati sono scattati i soccorsi che hanno visto l'intervento di più mezzi del 118: sul posto è arrivata la croce bianca di Brugherio e l'elisoccorso proveniente dall'ospedale di Bergamo. Una volta stabilizzato il 26enne è stato portato in volo, in codice rosso al San Gerardo di Monza, dove si trova ricoverato in gravi condizioni. Sul posto gli agenti della polizia locale di Brugherio che si stanno occupando di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente sportivo.