Incidente in montagna, precipita nel vuoto per 20 metri: grave un Brianzolo

È ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Manzoni di Lecco l'escursionista 73enne di Carate Brianza che nella tarda mattinata di mercoledì 26 agosto è precipitato per 20 metri in un dirupo della Grignetta.

Tutto è accaduto un attimo dopo le 12.30 nei pressi del colle Garibaldi mentre l'anziano stava percorrendo la direttissima che collega i rifugi Rosalba e Porta, come riportato da LeccoToday. Un volo di oltre 20 metri in un canalone che ha causato fratture e contusioni al 73enne.

Sul posto è intervenuto un elisoccorso dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo insieme ai tecnici del soccorso alpino della stazione Valsassine e Valvarrone. Le operazioni di recupero, lunghe e complesse, si sono concluse dopo due ore e il 73enne è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso del Manzoni di Lecco.