Incidente sul lavoro, gli esplode un serbatoio addosso: 22enne ustionato

Prima l’esplosione e le fiamme, poi la corsa in codice rosso al San Raffaele. Ha riportato gravi ustioni al volto e alle mani il 22enne rimasto ferito in un incidente sul lavoro in una officina di via Curiel a Liscate (hinterland est di Milano) nella mattinata di giovedì 28 marzo. Lo riferisce MilanoToday.

Tutto è successo intorno alle 11.30, come riportato dall’agenzia regionale di emergenza urgenza. L’esatta dinamica di quello che è successo è al vaglio della polizia locale, sul posto per i rilievi, ma secondo quanto trapelato pare che il 22enne stesse eseguendo una lavorazione su un’automobile quando è stato investito dall’esplosione di un serbatoio.

Le sue condizioni sono subito apparse gravi, tanto che la centrale operativa del 118 ha inviato un’ambulanza e un’automedica in codice rosso. Il giovane, stabilizzato dai sanitari, è stato trasportato con la massima urgenza al San Raffaele. Stando a quanto trapelato avrebbe riportato ustioni di secondo grado al volto e di primo grado alle mani. Le sue condizioni sono particolarmente delicate.