Incidente sul lavoro in ditta, operaio si amputa due dita

Un uomo di 31 anni è stato trasferito d'urgenza in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza nel pomeriggio di lunedì 28 novembre. L'uomo è rimasto vittima di un grave incidente sul lavoro in ditta a Cesana Brianza, nel lecchese.

L'operaio, 31 anni, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso due dita della mano sinistra per via di un serio trauma causato da uno strumento da lavoro. La chiamata al numero unico di emergenza è scattata poco dopo le 14.30 dalla Metalfar di via Giuseppe Parini. La centrale operativa dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza ha inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica. Il 31enne è stato trasferito d'urgenza nel nosocomio monzese.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e il personale di Ats a cui spetterà ora il compito di ricostruire la dinamica dell'accaduto.