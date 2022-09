Cade da oltre due metri in ditta, gravissimo operaio

Incidente sul lavoro nella mattinata di venerdì 23 settembre in Brianza. A Giussano, presso la sede della ditta Mignani, un uomo di cinquantasette anni è stato soccorso dopo essere caduto a terra, da un'altezza di circa due metri. La chiamata di emergenza ai soccorsi è partita dall'azienda di via Viganò che si occupa della realizzazione di prodotti in calcestruzzo e cemento pochi minuti prima delle 9. L'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza ha inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso e in ditta sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Seregno e la polizia locale di Giussano.

Secondo quanto al momento ricostruito il 57enne - operaio incaricato di effettuare attività di manutenzione su un macchinario dipendente di una società esterna - sarebbe caduto a terra, da una piattaforma mobile, da una altezza di due metri e mezzo. Soccorso, è stato poi trasferito in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano con un trauma cranico commotivo. L'esatta dinamica dell'infortunio è ora al vaglio delle forze dell'ordine.