Incidente sul lavoro a Sesto, elettricista cade da una scala e muore

Quando i soccorritori sono arrivati sul posto, non c'era già più nulla da fare. Un operaio - un elettricista italiano - è morto mercoledì pomeriggio in un incidente sul lavoro nel capannone di un'azienda a Sesto San Giovanni, nel Milanese.

Il dramma è avvenuto in una struttura di via Daniele Manin, al civico 330, dove si troverebbe la ditta Boschiroli, un'azienda che si occupa di saldature e che sta trasferendo la propria sede da Milano. L'allarme è scattato verso le 14.30, quando alcuni operai si sono accorti dell'uomo a terra. Sul posto sono intervenuti gli equipaggi di un'ambulanza e un'auto medica, ma i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'elettricista, che non dovrebbe essere un dipendente dell'azienda.

Le indagini sono affidate agli agenti del commissariato di Sesto, che dovranno far luce sulla tragedia. Stando a quanto finora accertato, sembra che l'elettricista sia caduto da una scala. Resta da chiarire perché.

Lunedì sera un incidente praticamente identico era avvenuto a Cusago, dove il 46enne Florian Ursu aveva perso la vita dopo essere precipitato per 4 metri mentre stava sostituendo la saracinesca di un negozio di mobili in viale Europa.