Incidente in maneggio, 15enne spinta da cavallo sbatte la testa: soccorsi a Lentate

Una ragazza di 15 anni è stata soccorsa nella serata di martedì 21 settembre a Lentate sul Seveso, all'interno di un centro ippico. L'allarme è scattato intorno alle 19 quando la minorenne, durante le operazioni di rimessaggio di un puledro in stato di agitazione, è stata spintanata dall'animale fino a cadere e sbattere la testa contro lo spigolo di un cassone di legno.

Nell'incidente la ragazza ha riportato una ferita al volto e sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con l'elicottero fatto alzare in volo e un'ambulanza. La 15enne è stata accompagnata dall'autolettiga all'ospedale Niguarda di Milano in codice giallo per una microfrattura maxillo facciale. Le sue condizioni non risultano gravi. Al maneggio martedì sera sono intervenute anche le forze dell'ordine.