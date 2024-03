Tragedia in A4: un brianzolo muore travolto da un tir

Drammatico incidente lungo la A4 Torino-Venezia. Un uomo di 60 anni, originario della provincia di Monza e Brianza, è stato travolto da un mezzo pesante. L’incidente è accaduto nella notte di sabato 2 marzo.

Erano circa le 3.30 quando sono stati allertati i soccorsi. L’incidente è avvenuto al km 181 dell’autostrada, in direzione Venezia. Sono stati immediatamente allertati i soccorsi. Dall’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) sono state inviate l’ambulanza e l’automedica in codice rosso. Purtroppo i soccorsi sono stati vani: il 60enne è morto.

Al momento gli inquirenti stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica dell’accaduto. Da quanto riferiscono i colleghi dell’Eco di Bergamo il 60enne avrebbe parcheggiato la sua auto in una piazzola di sosta lungo la A4 e l’autista del tir se lo sarebbe trovato davanti improvvisamente non riuscendo a fare nulla per evitarlo.

Notizia in aggiornamento.