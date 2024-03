Incidente in autostrada A4, lunghe code a Monza

Un incidente e lunghe code in autostrada A4 e per chi viaggia diretto di Monza. Lunedì mattina lungo le corsie in direzione Venezia si è verificato un sinistro stradale che, secondo le prime informazioni, ha coinvolo un mezzo pesante. L'incidente è avvenuto poco prima delle 7, nell'ora di punta in cui il tratto autostradale tra Milano e la Brianza è percorso da migliaia di automobilisti e camion diretti a lavoro.

Sul posto, dopo la chiamata di emergenza, sono intervenuti i soccorsi del 118 preallertati in codice rosso con un'ambulanza e la polizia stradale. Tre le persone coinvolte: un 19enne, un 27enne e un uomo di 43 anni. Nessuno di loro fortuntamanete si è rivelato essere in gravi condizioni e l'ambulanza inviata dall'Azienda regionale Emergenza e Urgenza non ha trasferito nessuno in ospedale. L'incidente è avvenuto all'altezza del chilometro 136.5, tra la barriera di Milano Est e lo svincolo della tangenziale Nord. Inevitabili i disagi per il traffico: Autostrade per l'Italia alle 7.30 di lunedì 4 marzo segnalava code e traffico tra Sesto San Giovanni e Monza, causa incidente.