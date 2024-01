Incidente ad Agrate Brianza, camion si ribalta sul guard-rail

Un camion ribaltato, riverso a bordo strada sul guardail. Incidente stradale ad Agrate Brianza nella mattinata di venerdì 12 gennaio.

Poco prima delle 10 un mezzo pesante in transito lungo via Matteotti, è rimasto coinvolto in un sinistro stradale con una uscita di strada. L'autoarticolato, che viaggiava in direzione della rotatoria a ridosso del cavalcavia dello svincolo autostradale dell'A4, per cause in corso di accertamento avrebbe perso il controllo, ribaltandosi sul lato in curva e appoggiandosi contro il guard-rail della sede stradale.

La chiamata con la richiesta di intervento è scattata alle 9.50 e ad Agrate Brianza insieme ai mezzi di emergenza del 118 sono giunti i vigili del fuoco. In via Matteotti sono intervenuti i pompieri con l'autopompa dalla sede centrale di Monza ma per la rimozione del mezzo pesante è stato necessario il coinvolgimento dell'autogru giunta in supporto dal comando di Bergamo.

I vigili del fuoco hanno iniziato a scaricare il materiale presente sul rimorchio per poi procedere con le operazioni di ripristino dell'autoarticolato su sede stradale. Inevitabili venerdì mattina i disagi per il traffico nel tratto che è una delle arterie di passaggio verso lo svincolo autostradale. Nessuna grave conseguenza invece per il 39enne al volante del emzzo che non avrebbe riportato ferite.