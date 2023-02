Incidente in autostrada, traffico in tilt: code di chilometri nel tratto monzese

Traffico e lunghe code di oltre tre chilometri mercoledì mattina nel tratto brianzolo dell'autostrada A4 a causa di un incidente. Il sinistro è avvenuto pochi minuti prima delle 7 del 22 febbraio: a scontrarsi secondo le prime informazioni sarebbero stati due veicoli. L'impatto è avvenuto all'altezza dello svincolo per la tangenziale Nord, a ridosso della barriera di Milano Est in direzione di Trieste.

In seguito alla chiamata di emergenza la centrale operativa dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza ha inviato sul posto due ambulanze e un'automedica preallertate in codice rosso. Al momento i soccorsi stanno prestando le cure alel persone coinvolte ma nessuno di loro risulta in condizioni preoccupanti e l'intervento è stato tramutato in un codice verde. Nel sinistro sono rimasti coinvolti una donna di 33 anni e un uomo di 48.

Pesanti invece le ripercussioni sul traffico. Alle 7.20 Autostrade per l'Italia segnalava nel tratto tre chilometri di coda, a partire dal chilometro 140 tra Monza e il bivio A4/Raccordo Tang. est MI.