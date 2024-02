Investe un ciclista e se ne va: pizzicato grazie alle telecamere di videosorveglianza

Grazie al sistema di videosorveglianza e alle informazioni fornite dal giovane investito gli agenti della polizia locale di Brugherio sono riusciti a risalire all’uomo che, presumibilmente, due giorni prima aveva investito un ciclista e invece di fermarsi e di prestare soccorso si era allontanato. Adesso per l’uomo, 51 anni residente a Brugherio, è scattata la segnalazione alla Procura della Repubblica di Monza e la denuncia per omissione di soccorso, reato che prevede la reclusione da 1 a 3 anni e sospensione della patente da 1 a 5 anni.

Il fatto, secondo la ricostruzione della polizia locale di Brugherio, risale allo scorso 29 gennaio. Verso le 18 una pattuglia era stata allertata per un incidente in via Comolli, angolo via Bachelet. Ma quando gli agenti erano giunti sul posto l’ambulanza aveva già trasferito il ciclista investito (un 19enne di Brugherio) in ospedale, mentre non c’era traccia dell’automobilista. Il giorno successivo il ciclista, dimesso dall’ospedale, si è recato in comando e ha fornito le informazioni in merito all’incidente e al tipo di auto coinvolta.

Gli agenti, grazie all’ausilio del sistema di videosorveglianza comunale e dei varchi lettura targa, sono risaliti al presunto investitore. Il 31 gennaio si sono presentati a casa dell’uomo e hanno verificato che la sua auto presentava danni compatibili con il sinistro e con quanto raccontato dal giovane investito. Inoltre gli agenti hanno acquisito le immagini di alcune telecamere (anche private) presenti dalle quali risultava che il veicolo prima del sinistro non presentava danni, smentendo quanto invece dichiarato dal proprietario.