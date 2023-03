Incidente all'incrocio, soccorsi a Brugherio

Incidente a Brugherio nel pomeriggio di giovedì 9 marzo. E ripercussioni sul traffico.

Poco dopo le 14 all'altezza dell'intersezione tra via Della Vittoria e via Corridoni una Opel con al volante un 75enne si è scontrata con un motorino Piaggio su cui viaggiavano due persone. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale del comando cittadino insieme ai mezzi di emergenza del 118. Sono state tre le persone soccorse: i due conducenti e il passeggero che viaggiava sul Piaggio insieme a un 59enne. Nessuno di loro ha riportato ferite gravi e il trasferimento in ospedale è avvenuto in codice verde.

La dinamica del sinistro è al vaglio degli agenti che hanno effettuato i rilievi.