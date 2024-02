Incidente in Brianza: finisce all'interno del canale e rimane bloccato nell'auto

È finito all'interno di un canale con l'auto ed è rimasto bloccato nell'abitacolo.

Sono ancora in corso le operazioni dei vigli del Fuoco intervenuti alle 18 di oggi, 18 febbraio, lungo viale Lombardia a Brugherio. Le squadre del Comando di Monza e Brianza sono infatti intervenute per un incidente che ha coinvolto un'autovettura, guidata da un 54enne, finita all'interno di una canale artificiale a lato della strada.

L'uomo, a seguito del sinistro, è infatti rimasto incastrato nell'abitacolo dell'auto. Fortunatamente il canale era privo di acqua e questo ha evitato all'uomo conseguenze più gravi.

Sul posto per soccorrere l'uomo rimasto incastrato sono giunte l'autopompa dalla sede centrale di Monza e il carro fiamma da Lissone. Accompagnati dai Carabinieri del comando di Monza che stanno lavorando per chiarire la dinamica di quanto accaduto. Seguiranno poi le operazioni per estrarre l'auto dal canale.

A prestare i primi soccorsi al 54enne sono stati i sanitari dell'ambulanza Volontari Vimercate.