Incidente a Vimercate, si schianta contro la pattuglia dei carabinieri

Incidente a Vimercate nella mattinata di venerdì 24 febbraio. E una delle due vetture coinvolte nello schianto è una gazzella dei carabinieri.

Due veicoli incidentati e due militari feriti lievemente: questo il bilancio del sinistro stradale avvenuto pochi istanti prima delle 7 all'altezza di via Trento, all'imbocco della tangenziale Est all'altezza delle Torri Bianche.

Secondo quanto ricostruito la pattuglia stava transitando nel tratto dopo aver avuto disposizioni di intervenire su una segnalazione ma all'altezza dell'intersezione l'altro veicolo l'avrebbe centrata, omettendo di dare precedenza. In seguito allo schianto sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 che hanno prestato assistenza a due militari dell'Arma di 32 e 41 anni che sono stati trasferiti in codice verde in ospedale in attesa di accertamenti.

I rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'impatto sono stati affidati alla polizia stradale di Arcore che è intervenuta sul posto per i rilievi.