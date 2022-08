Schianto frontale tra camion e auto: donna in elicottero in ospedale

Grave incidente stradale alle porte della brianza, nella mattinata di venerdì 5 agosto. Uno schianto frontale tra un'auto e un camion si è verificato a Cassina de' Pecchi, lungo la strada provinciale 121 verso Pioltello, intorno alle otto meno dieci di mattina.

Sul posto i sanitari del 118 con tre ambulanze e l'elisoccorso, oltre ai carabinieri della compagnia di Pioltello per i rilievi. Quattro le persone coinvolte: tre uomini di 36, 48 e 53 anni e una donna di 41 anni. Dalla ricostruzione dei militari si apprende che il camionista (un peruviano di 48 anni) ha perso il controllo del mezzo e ha impattato contro una Yaris guidata dalla 41enne, nonché contro altre due automobili. La conducente della Yaris è in condizioni più serie. E' stata trasportata in elicottero, in codice rosso, al San Gerardo di Monza. Presenta diversi traumi anche se al momento è sveglia e cosciente.

L'autista del camion è stato invece trasportato in codice verde al San Raffaele, mentre gli altri due conducenti delle auto coinvolte sono stati a loro volta trasportati sempre in codice verde a Cernusco sul Naviglio.