Cristian, il ragazzo di 26 anni morto in un incidente in moto in A4

E' Cristian Tallarida, 26 anni, il ragazzo che ha perso la vita sabato all'alba in un incidente in moto lungo l'autostrada A4.

Tantissimi i messaggi di cordoglio e di vicinanza alla famiglia espressi in queste ore sui social. Cristian, lavorava in un hotel a Tremezzo, nel Comasco, ma abitava a Busto Arsizio (Varese), figlio del consigliore comunale Orazio Tallarida, candidato capolista per Forza Italia alle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre. Intorno alle cinque della notte di sabato 2 ottobre, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo dello scooterone su cui viaggiava, in direzione Bergamo. Inutili i tentativi dei soccorsi di salvargli la vita: sbalzato a metri di distanza rispetto alla moto che ha terminato la corsa contro il new jersey che separa le corsie di senso di marcia opposto, il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

L'incidente e i soccorsi

E' ancora da accertare la dinamica del sinistro mortale in cui ha perso la vita il centauro 26enne e la polizia stradale di Seriate, intervenuta sul luogo del sinistro, è al lavoro per ricostruire le fasi del sinistro che al momento sembra non aver coinvolto altri veicolo. Il 26enne avrebbe perso il controllo, finendo a terra.

La chiamata di emergenza alla centrale operativa dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza è scattata intorno alle cinque lungo le corsie in direzione Venezia, tra Cavenago Brianza e Trezzo sull'Adda. In autostrada sono giunti i soccorsi del 118 con due ambulanze e un'automedica. Sul posto, per rimuovere i mezzi, anche il personale dell'officina Aliverti di Agrate Brianza. Il tratto è rimasto a lungo bloccato per consentire le operazioni di soccorso e di ripristino della viabilità.