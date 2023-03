Maxi incidente in autostrada A4: morte due donne

Ancora un incidente sull'autostrada A4. Dopo il grave sinistro che ha coinvolto un mezzo pesante nella giornata di giovedì, venerdì pomeriggio, il 3 marzo, un camion e tre auto sono rimasti coinvolti in uno schianto nel tratto tra le uscite Pero Fiera Milano e Milano Viale Certosa, alle 15. E l'incidente ha provocato due vittime, con due donne decedute in seguito allo schianto.

Le due donne morte viaggiavano a bordo di una delle auto coinvolte, un'Opel Corsa. Quattro i feriti, che occupavano le altre due auto. Sono stati trasportati in ospedale. Sul posto l'Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato sei equipaggi su quattro ambulanze, un'automedica e l'elisoccorso in codice rosso.Oltre al personale sanitario, nel punto dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco di Milano, la polizia stradale di Novate e Torino e i dipendenti di Autostrade per l'Italia. La società informa che la coda, in direzione Venezia, è in progressivo aumento.