L'ultimo saluto a Thomas Biscuola, morto la sera del suo compleanno

Un tragico destino lo ha portato via all’affetto dei suoi cari proprio nel giorno del suo compleanno. Oggi, lunedì 8 gennaio, alle 16 a Desio nella chiesa di San Giovanni Battista verranno celebrati i funerali di Thomas Biscuola, morto a 43 anni per un incidente in moto. Proprio il giorno del suo compleanno.

Il drammatico incidente è avvenuto poco prima delle 23, a Desio, in via Ferravilla. Dalle prime informazioni (l’esatta dinamica è ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine intervenute sul posto) Thomas è finito fuori strada e si è schiantato contro il muro di una abitazione. Sono stati immediatamente allertati i soccorsi ma, purtroppo, per il centauro brianzolo non c’è stato nulla da fare. Una corsa disperata al pronto soccorso dell’ospedale di Desio dove Thomas è spirato.

Oggi verrano celebrate le esequie annunciate dalla mamma Tiziana, dalla figlia Elisa, dalla sorella Andrea, da Cristina e da tutti gli amici,