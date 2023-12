Tragedia all'alba: Suv contro un camion: morto un 20enne

Alba di sangue all'alba di sabato 23 dicembre sull'autostrada A4, teatro di un incidente stradale costato la vita a un ragazzo di 20 anni. Poco dopo le 6, per cause ancora in corso di accertamento, un'auto con due persone a bordo - un suv Volkswagen T Roc - si sarebbe schiantata contro un mezzo pesante. Il dramma si è consumato poco dopo il casello di Marcallo Mesero, nel Milanese al confine con il Piemonte.

Stando alle prime informazioni finora fornite dai vigili del fuoco, un giovane - si tratterebbe di un 20enne di Torino residente a Biella - è morto praticamente sul colpo. Un 21enne, anche lui di Biella, che pare fosse alla guida del veicolo, è stato ricoverato in ospedale in codice giallo, in condizioni delicate. Praticamente illeso, invece, il guidatore del camion, un bilico.

Nell'impatto la macchina si è trasformata in un ammasso di lamiere, tanto che è stato necessario un lungo lavoro dei pompieri per liberare i due occupanti. Inutile per il ragazzo morto l'intervento dei sanitari del 118, arrivati sul posto con un'ambulanza, un'auto medica e l'elisoccorso.

I rilievi del caso sono stati effettuati dagli agenti della polizia stradale, cui spetterà ora il compito di ricostruire la dinamica dello schianto e accertare le responsabilità. Sembra, ma gli accertamenti sono ancora in corso, che la macchina abbia violentemente tamponato l'angolo del mezzo pesante.