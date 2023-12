Travolto e ucciso dal treno: cancellate alcune corse con fermata a Monza

All'alba di sabato 23 dicembre una persona è morta dopo essere stata investita da un treno a Colico (Lecco): non sono state comunicate le sue generalità. Raggiunta in loco dai sanitari e dalle forze dell'ordine, la sua morte è stata accertata sul posto. L'investimento ha causato ritardi fino a 45 minuti anche sulle linee Tirano-Milano Centrale (che prevedono la fermata a Monza): alcuni treni sono stati cancellati o hanno viaggiato solo in alcuni tratti della linea. Sono in corso gli accertamenti da parte delle autorità competenti. Rimanete aggiornati sulla situazione tramite la App Trenord.

Treni coinvolti:

10308 (COLICO 06:42 - SONDRIO 07:26)

2857 (LECCO 08:20 - MILANO CENTRALE 09:07)

10314 (LECCO 08:15 - SONDRIO 10:10)

2821 (TIRANO 09:08 - MILANO CENTRALE 11:40)

Treni con variazioni: