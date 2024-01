Auto si ribalta e si schianta contro la galleria: morta sul colpo 26enne di Ronco Briantino

L'incidente è avvenuto nella notte tra venerdì 19 e sabato 20 gennaio poco prima delle 5. A Bonate di Sopra (Bergamo) una Fiat Panda si è ribaltata nella galleria sulla ex statale 342. Non si conoscono ancora le dinamiche dell'incidente mortale, che è costato la vita a una giovane di 26 anni di Ronco Briantino. Il ragazzo di 23 anni che era con lei in macchina non ha riportato ferite gravi ed è stato portato all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo in codice verde. Secondo le primissime informazioni l'auto avrebbe cominciato a sbandare a causa della strada ghiacciata, sbattendo contro la galleria.

Sul posto i soccorsi del 118 con due ambulanze e l'auto medica ma non hanno potuto fa altro che constatare il decesso della giovane brianzola.

Presenti anche i vigili del fuoco e i carabinieri che stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente. Non sembrerebbero coinvolte altre vetture