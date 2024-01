Sirene di notte: 2 incidenti e 3 persone in ospedale

Una notte di lavoro, quella appena trascorsa, per gli operatori del 118.

Intorno alle 5, a Vimercate, la chiamata all'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu) per un incidente stradale avvenuto in via Milano. Coinvolti nel sinistro un uomo di 35 anni e una donna di 31, finiti con l'auto contro un ostacolo posto sulla strada. A intervenire l'ambulanza Volontari Vimercate che ha disposto per i due il trasporto, in codice verde, al pronto soccorso del nosocomio cittadino per accertamenti. Sul posto, per i rilievi del caso, anche i carabinieri della Compagnia di Monza.

Un'ambulanza della Croce Verde di Lissone è invece intervenuta a Vedano al Lambro, in via Cesare Battisti, intorno alle 5.30, per soccorrere un ragazzo di 27 anni rimasto coinvolto con l'auto in un sinistro. Anche in questo, secondo le ricostruzioni, l'incidente sarebbe stato provocato dell'urto del mezzo contro un ostacolo sulla strada. Il ragazzo è stato trasportato al San Gerardo ma non ha riportato ferite serie. Sul posto, per chiarire le dinamiche dell'incidente, ancora i carabinieri della Compagnia di Monza