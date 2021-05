Morto il giovane motociclista coinvolto nell'incidente a Limbiate

Purtroppo non ce l'ha fatta. E' morto il giovane motociclista che venerdì 21 maggio è rimasto coinvolto in un incidente stradale a Limbiate.

Fin da subito le condizioni del giovane erano apparse molto gravi. L'impatto intorno alle 15 in viale Piave. Ad avere la peggio è stato il motociclista, un ragazzo di 25 anni residente a Limbiate.

Il giovane in seguito allo schianto è finito a terra e ha perso conoscenza: sul posto sono intervenute un'ambulanza della Croce rossa di Saronno e un'automedica in codice rosso allertate dalla centrale operativa dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza.

In viale Piave in pochi istanti sono giunti anche i carabinieri della compagnia di Desio insieme agli agenti della polizia locale di Limbiate che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dello schianto. In seguito al sinistro il tratto è stato chiuso e la viabilità deviata con ripercussioni sulla circolazione in città.

Il giovane è stato trasportato in codice rosso all'ospedale milanese di Niguarda, ma purtroppo le sue condizioni era troppo gravi ed è morto.