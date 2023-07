Incidente nella notte a Limbiate, auto prende fuoco: morto ragazzo di 22 anni

Lo schianto alla rotonda, con il Range Rover che finisce contro la rotatoria e l'auto con le lamiere deformate che prende fuoco. Tragico incidente nella notte a Limbiate in cui ha perso la vita un ragazzo di 22 anni.

A bordo della vettura coinvolta nel sinistro viaggiavano tre giovanissimi: il 22enne poi deceduto poco dopo l'arrivo in ospedale e gli amici di 18 e 23 anni, rimasti feriti nello schianto. Erano quasi le due della notte di sabato 8 luglio quando il veicolo, all'altezza della rotatoria di via Monte Bianco, sulla Monza-Saronno, ha perso il controllo per cause in corso di accertamento. L'impatto contro la rotonda e poi l'auto che si ribalta più volte e poi prende fuoco.

I soccorsi

Dopo la chiamata di soccorso alla centrale operativa dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza, sul posto sono giunte tre ambulanze insieme all'automedica allertate in codice rosso, i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Desio che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica del tragico incidente. Due dei ragazzi a bordo del mezzo sono riusciti a uscire in autonomia dall'auto mentre il terzo, il ferito più grave, è stato estratto dall'abitacolo dai pompieri. Poi il trasferimento in codice rosso, in ambulanza, all'ospedale San Gerardo di Monza dove poco dopo purtroppo è deceduto. Meno gravi invece erano apparse fin da subito le condizioni degli altri due ragazzi di 18 e 23 anni, anche loro soccorsi e trasferiti in codice giallo e verde nei vicini ospedali di Monza e di Milano Niguarda. La vittima abitava in città.