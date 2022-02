Incidente a Monza, investito mentre attraversa la strada: morto 31enne

Un ragazzo di 31 anni è stato soccorso in condizioni gravissime, dopo essere stato investito a Monza nella serata di mercoledì 9 febbraio. L'investimento è avvenuto in viale Sicilia, all'altezza del Malcantone, all'incrocio con Concorezzo. I soccorsi sono intervenuti lungo il vialone che dal comune brianzolo porta al capoluogo poco dopo le 22 dopo che - per cause ancora in corso di accertamento - un uomo era stato travolto da un'auto proprio mentre stava attraversando lo stradone.

Sul posto sono intervenute un'ambulanza e un'automedica in codice rosso insieme ai carabinieri della compagnia di Monza che hanno effettuato i rilievi per accertare la dinamica dell'investimento su cui ancora non sono trapelati dettagli. L'uomo - classe 1991, residente a Melegnano - è stato soccorso e trasferito all'ospedale San Gerardo di Monza in codice rosso. Al momento dell'intervento dei sanitari era in arresto cardiocircolatorio e l'ambulanza lo ha accompagnato al pronto soccorso con le manovre di rianimazione in corso. Qui purtroppo è deceduto poco dopo.