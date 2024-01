Incidente a Mezzago, auto finisce contro una recinzione: 4 feriti

Incidente stradale nella serata di lunedì 15 gennaio a Mezzago, in Brianza. Poco prima delle 23.30 da via Papa Giovanni XXIII è partita una chiamata con una richiesta di soccorso per un sinistro stradale che aveva coinvolto due veicoli con uno dei mezzi che aveva terminato la corsa contro una recinzione situata nel tratto.

Sul posto, insieme a due ambulanze e un'automedica inviate dalla centrale operativa dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza, sono giunti anche i vigili del fuoco dal distaccamento di Vimercate con un'autopompa e il carro fiamma da Lissone. A Mezzago per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica del sinistro sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Vimercate.

Risultano quattro le persone ferite, tutti ragazzi tra i 24 e i 32 anni. Nessuno di loro versa in condizioni gravi: sono stati soccorsi dai pompieri e dal personale sanitario e trasferiti nei vicini ospedali di Vimercate, Monza San Gerardo e Merate in codice verde e giallo.