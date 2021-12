Con l'auto contro un muro, pensionato brianzolo muore dopo incidente

Non ce l'ha fatta il pensionato brianzolo soccorso giovedì pomeriggio a Misinto dopo un incidente stradale. L'uomo, 81 anni, residente a Cogliate, è morto poco dopo l'arrivo all'ospedale Niguarda di Milano dove era stato accompagnato in condizioni gravissime dall'elicottero del 118 in seguito a un arresto cardiaco che lo ha sorpreso verosimilmente subito dopo lo schianto.

L'incidente e il malore

L'uomo era al volante della sua Mercedes Classe A quando, intorno alle 15.15, è finito fuori strada, perdendo il controllo della vettura. L'incidente si è verificato in via Europa, all'altezza con via Misentasca: il conducente dopo aver oltrepassato un dosso è finito in un campo, terminando la corsa contro un muro di cinta di un'abitazione.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 con un'ambulanza e un'automedica insieme ai vigili del fuoco di Saronno e ai carabinieri della compagnia di Seregno. Secondo quanto ricostruito l'uomo sarebbe uscito da solo dal veicolo ma all'arrivo dei mezzi di emergenza, durante i primi soccorsi, la situazione si sarebbe aggravata e l'uomo avrebbe accusato un malore che si è poi rivelato fatale.

In via Europa è atterrato così anche l'elisoccorso che ha trasferito l'uomo in codice rosso, in gravi condizioni, con le manovre di rianimazione in corso all'ospedale Niguarda di Milano. Qui poco dopo è deceduto.