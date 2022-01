Investito da un'auto, morto 70enne a Lesmo

Non ce l'ha fatta l'uomo investito sabato mattina a Lesmo, in via Marina. Francesco Piazza, 70 anni, residente proprio nella strada in cui è avvenuto il tragico investimento, è deceduto poco dopo l'arrivo in ospedale a sirene spiegate.

Il pensionato era stato trasferito all'ospedale Niguarda di Milano in codice rosso ma al momento dell'intervento dei sanitari, poco prima delle 9, il 70enne era stato trovato sul ciglio della strada privo di coscienza e in condizioni gravissime in seguito a un trauma cranico riportato nell'investimento. Il personale del 118, accorso con una ambulanza e un'automedica in codice rosso, aveva trasferito il pedone con le manovre rianimatorie in corso in ospedale dove poco dopo è spirato. Inutile purtroppo la corsa a sirene spiegate verso l'ospedale.

Sul posto erano intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Monza e la polizia locale di Lesmo che ha effettuato i rilievi per accertare la dinamica dell'investimento provocato da un'auto che non si sarebbe accorta dell'uomo che procedeva a bordo strada.