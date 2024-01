Tre ragazzini di 13, 15 e 16 anni in ospedale in Brianza: tre investimenti in un pomeriggio

Tre ragazzini investiti e soccorsi in un pomeriggio in Brianza. Un giovanissimo di 13 anni, una studentessa di 15 e un ciclista 16enne sono stati coinvolti in tre diversi sinistri stradali avvenuti nel giro di poche ore sulle strade tra Sovico, Monza e Seregno. Nessuno di loro fortuntamente è in gravi condizioni.

I soccorsi sono intervenuti prima a Sovico, lungo viale Monza. La chiamata con la richiesta di emergenza è scattata poco dopo le 16.30. Un ragazzino di 13 anni è finito a terra mentre era in sella alla sua bicicletta in seguito a un investimento. Il giovanissimo è stato soccorso da una ambulanza e trasferito in codice verde all'ospedale San Gerardo di Monza.

Più tardi un altro investimento ai danni di una studentessa è avvenuto a Monza, in via Mentana. L'investimento si è verificato alle 17.30 e anche qui è intervenuta un'ambulanza. Secondo quanto emerso la ragazzina era a piedi ed è stata trasferita nel nosocomio monzese in codice giallo.

A Seregno invece è stato investito un ciclista di 16 anni: anche per il giovane mobilitazione di soccorsi del 118 e trasferimento in ospedale in codice giallo. Erano circa le 20, in via San Vitale. Per tutti e tre sinistri, insieme al personale sanitario del 118, sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale che hanno effettuato i rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica dei sinistri e accertare le responsabilità.