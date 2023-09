Statale 36, incidente con auto ribaltata e 10 persone coinvolte

Incidente sul Terzo Ponte lungo la Statale 36, direzione Milano, intorno alle 11.20 di oggi, domenica 24 settembre.

Lo scontro ha coinvolto più veicoli con un'auto ribaltata, ben 10 persone coinvolte e intervento dei soccorsi in codice rosso. Lo schianto è avvenuto poco prima dell'ingresso nal tunnel del Monte Barro, tra Lecco e Galbiate.

Ancora scarse le informazioni sull'accaduto. Sarebbero ben 10 le persone coinvolte nello schianto, tra cui una bambina di soli 3 anni, uno di 6, una dicottenne, un uomo e una donna di 40 anni, due persone di 56, due sessantenni e un 76enne.

Non appena scattato l'allarme, sul posto si sono subito portati in stato di massima urgenza i soccorsi di Areu con tre ambulanze e l'auto medica, oltre ai vigili del fuoco del comando di Lecco e alla polizia stradale.

A mezzogiorno le operazioni di soccorso erano ancora in atto con il traffico rallentato e code in uscita da Lecco tra il Ponte Manzoni e l'ingresso nella galleria del Barro, in direzione Milano. Poco più tardi è stato reso noto che le condizioni delle persone coinvolte nell'incidente, fortunatamente, non sarebbero così gravi come inizialmente temuto. Tre di loro sono state comunque trasportate in ospedale a Lecco e a Erba in codice giallo e una in verde.