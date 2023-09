Parcheggia in divieto, apre la portiera e travolge un gruppo di ciclisti

Oggi, domenica 24 settembre, brutto incidente in via Lamarmora a Monza intorno a mezzogiorno. Secondo quanto è stato possibile ricostruire fino ad ora una macchina avrebbe parcheggiato (dove vige il divieto) e, nell'aprire la portiera avrebbe "travolto" un gruppo di cilcisti (almeno 5) che stavano passando per la via. Sul posto due ambulanze del 118 e la polizia Locale per definire con esattezza la dinamica del sinistro. Due i feriti, tra cui un uomo di 75 anni, ma non sarebbero in pericolo di vita.