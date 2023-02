Incidente a Vedano al Lambro, auto abbatte il cancello

Lo scontro e poi l'auto che abbatte un cancello e resta bloccata. Incidente stradale a Vedano al Lambro sabato mattina.

Poco prima delle 10 lungo via Cesare Battisti due auto si sono scontrate e dopo lo schianto un'utilitaria è finita contro un cancello di un condominio. L'impatto ha abbattuto la recinzione e il veicolo è rimasto incastrato nel tratto. Il sinistro è stato rilevato dalla polizia locale di Vedano al Lambro e sul posto sono intervenuti anche i soccorsi del 118. Un'ambulanza ha trasferito uno dei due conducenti coinvolti al San Gerardo in codice verde. Accertamenti in corso sulle cause del sinistro.