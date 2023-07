Incidente sulla strada, coinvolto 53enne

Un uomo di 53 anni, attorno alle 4 mattino del 6 luglio, è rimasto coinvolto in un incidente stradale in viale Sicilia mentre viaggiava a bordo della sua auto.

A intervenire sul posto un'ambulanza e la polizia locale per effettuare i rilievi del caso. Sono stati allertati anche i vigili del fuoco. A seguito dell'incidente l'uomo è stato trasportato in codice giallo al San Gerardo. Le sue condizioni sono apparse fortunatamente non critiche.

Le cause e le dinamiche che hanno portato al sinistro restano ancora da chiarire. Sul posto per rimuovere il veicolo incidentato e poter permettere il ripristino del traffico è intervenuto il personale del soccorso stradale Agliata di Monza