Due incidenti sul lavoro in due giorni in Brianza: un altro operaio precipitato da un tetto

Un altro incidente sul lavoro in Brianza. Dopo l'intervento dei soccorsi lunedì mattina a Seregno, per un 40enne caduto dal tetto di un capannone la cui copertura ha ceduto, martedì i mezzi di emergenza e i vigili del fuoco sono stati impegnati a Lissone. Due incidenti sul lavoro, molto simili purtroppo per la dinamica, in due giorni in Brianza.

Intorno alle 13:30 in via Edison si è verificato un infortunio all'interno di un capannone industriale. Anche in questo caso un operaio, un uomo impegnato a effettuare delle manutenzioni straordinarie alla copertura di un capannone industriale, è caduto da un'altezza di circa sei metri. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con l'autopompa del comando di Monza, le forze dell'ordine e il personale del 118 che ha trasferito in ambulanza in codice rosso all'ospedale San Gerardo l'operaio. In corso accertamenti sulla dinamica dell'incidente.