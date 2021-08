I carabinieri stanno ancora indagando sull'uomo trovato senza vita a Usmate Velate

Carabinieri ancora al lavoro per risalire all'identità e alla causa della morte dell'uomo che giovedì 5 agosto è stato ritrovato senza vita all'interno di una abitazione ad Usmate Velate.

I soccorritori, giunti sul posto insieme ai vigili del fuoco e ai militari della stazione di Arcore, hanno rinvenuto il corpo ormai privo di vita di un uomo.

I carabinieri della Compagnia di Monza e del Nucleo Investigativo stanno ancora lavorando per risalire all'identità dell'uomo. Dalle prime ipotesi potrebbe trattarsi del 58enne che viveva in quella casa. Inoltre, dalle prime verifiche sembrerebbe che sul corpo non ci siano segni di violenza, e che l'uomo fosse morto alcuni giorni prima del ritrovamento.

I carabinieri, in queste ore, stanno indagando per acquisire ulteriori dettagli e dare un nome alla persona rinvenuta senza vita in quell'abitazione di Usmate Velate.