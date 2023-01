Infortunio sul lavoro: folgorato un operaio di 22 anni

Incidente sul lavoro a Giussano, atterra l'elisoccorso. Nel pomeriggio di mercoledì 25 gennaio, poco dopo le 15.30, sono scattati i soccorsi per un infortunio che ha coinvolto un 22enne in un cantiere in via Boito. Il giovane è rimasto folgorato.

Sono stati immediatamente allertati i soccorsi. Dall'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) sono stati inviati l'elisoccorso e l'ambulanza in codice giallo. Quando i soccorritori sono giunti sul posto le condizioni del giovane sono apperse più gravi rispetto a quanto inizialmente ipotizzato. Il codice è passato da giallo a rosso. Dalle informazioni fornite da Areu il giovane ha riportato ustioni di secondo grado al volto e alle mani.

Il ragazzo è stato trasferito, sempre in codice rosso, all'ospedale Niguarda di Milano.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale di Giussnao.