Il folle inseguimento in pieno giorno in Brianza: auto contro la recinzione dell'asilo

Un inseguimento a forte velocità per le strade cittadine, la fuga con l'acceleratore premuto e lo schianto contro la recinzione di una scuola materna. I carabinieri della compagnia di Seregno la settimana scorsa hanno arrestato un ragazzo di 28 anni di origine nordafricana per resistenza a pubblico ufficiale. Il 28enne, al volante di un'auto presa a noleggio è stato intercettato a Briosco da una pattuglia di militari dell'Arma impegnati in un servizio di controllo del territorio sabato pomeriggio.

Il giovane viaggiava insieme ad altre due persone e all'alt dei militari non ha arrestato il veicolo anzi ha accelerato nel tentativo di fuggire. Ed è scattato l'inseguimento.

L'inseguimento e l'arresto

Dalla frazione di Fornaci, a Briosco, l'auto ha proseguito la corsa per le vie del paese, nel centro abitato. Velocità e manovre spericolate durante la fuga hanno messo a rischio anche l'incolumità di diversi automobilisti e pedoni. La vettura ha percorso diversi chilometri, con i carabinieri all'inseguimento, fino a Inverigo, in provincia di Como. Qui nella frazione Villa Romanò, a causa dell’alta velocità e dell’asfalto reso viscido dalla pioggia, il conducente dell’auto in fuga ha perso il controllo del mezzo abbattendo la recinzione della scuola dell'infanzia.

Due degli occupanti sono scesi dalla vettura e sono scappati via, facendo perdere le proprie tracce nei boschi vicini. Il 28enne invece è stato fermato e bloccato dai carabinieri. Appena prima di essere raggiunto però ha lanciato un involucro che con tutta probabilità conteneva droga ma che non è stato possibile recuperare perchè finito tra i rovi in una zona impervia.

Addosso aveva ancora 2.300 euro, denaro forse provento dell'attività di spaccio. Per il giovane sono scattate le manette per resistenza a pubblico ufficiale. In seguito alla convalida dell'arresto l’uomo, che ha patteggiato, è stato poi rimesso in libertà. Sono in corso le indagini per identificare i due complici che sono riusciti a scappare via.