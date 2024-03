Notte di sirene in Brianza tra intossicazioni etiliche e un incidente

Persone che stanno male dopo avere alzato il gomito, incidenti stradali e malori. Notte di lavoro quella di domenica 3 marzo per gli operatori del 118 e per le forze dell’ordine. I maggiori interventi hanno riguardato soccorsi in aiuto di ubriachi.

Il primo a Lentate sul Seveso alle 00.45 in stazione dove è stata allertata l’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) per soccorrere un 19enne in intossicazione etilica. L’ambulanza è partita in codice rosso, sul posto anche i carabinieri. Le condizioni del ragazzo si sono poi mostrate meno gravi rispetto a quanto inizialmente ipotizzato e il giovane è stato trasferito in codice verde all’ospedale di Desio. Il secondo intervento a Lissone, poco prima delle 4, in via Guarenti. A stare male un ragazzo di 21 anni. Sul posto l’ambulanza in codice giallo. Il giovane è stato poi trasferito in codice verde al pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo di Monza.

Inoltre stanotte in autostrada A4 nel tratto Cavenago Brianza-Trezzo sull’Adda c’è stato un incidente stradale. Quattro le persone coinvolte: 3 uomini di 33, 38 e 40 anni e un’altra persona di 38 anni di cui non sono state fornite ulteriori informazioni. Sul posto si sono dirette le ambulanze in codice giallo. Fortunatamente le condizioni dei feriti erano meno gravi rispetto alle valutazioni iniziali e sono stati trasferiti in codice verde negli ospedali di Vimercate e di Merate.