Sirene di notte in Brianza tra ribaltamenti e aggressioni

Una serata e una nottata di intenso lavoro per i soccorritori del 118 e per le forze dell’ordine. Tanti gli interventi nella notte tra venerdì 25 e sabato 26 novembre.

Ieri sera intorno alle 22.20 a Desio sono scattati i soccorsi in seguito a un'aggressione in piazza Giovanni Paolo II. Coinvolto un ragazzo di 23 anni. Dall'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) è stata inviata un'ambulanza in codice giallo. Giunti sul posto i soccorritori hanno stabilizzato il ferito che, sempre in codice giallo, è stato trasferito all'ospedale San Gerardo di Monza. Sul posto i carabinieri della compagnia di Desio impegnati nella ricostruzione dell'accaduto.

A mezzanotte a Monza in via Lissoni ancora sirene. Un'auto si è ribaltata. Due le persone rimaste coinvolte: due ragazze di 25 e di 27 anni. Sul posto l'ambulanza in codice giallo, ma fortunatamente le due giovani non hanno riportato serie ferite e non è stato necessario il trasferimento in ospedale. Sul posto gli agenti della polizia locale di Monza impegnati nella rilevazione dell'incidente.

Poi alla 1.40 un'altra auto si è ribaltata a Sovico in via Lombardia. I soccorsi sono partiti in codice rosso. Nell'incidente è rimasta coinvolta una donna di 34 anni. Sul posto anche i carabinieri e i vigili del fuoco. La donna è stata estratta dall'auto e soccorsa sul posto e poi è stata immediatamente trasferita all'ospedale San Gerardo di Monza. Fortunatamente le sue condizioni sono apparse meno gravi rispetto a quanto inizialmente ipotizzato e il codice è stato declassato da rosso a giallo.

Ancora sirene alle 4.50. A Monza in via Borgazzi un automobilista è finito contro un ostacolo. Il giovane, 29 anni, è stato soccorso in codice giallo. Per fortuna non ha riportato ferite e non è stato necessario il trasferimento in ospedale. Sul posto anche gli agenti della polizia locale ai quali spetterà ricostruire la dinamica dell'accaduto.