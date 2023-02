La visita vip a Monza, ecco chi era a passeggio sabato in città

Il cielo azzurro sopra il Duomo con il commento "Quanto è bella Monza", spalto Maddalena con i tavoli sul Lambro come fosse una giornata di primavera e uno scatto personale lungo la passerella dei Mercanti. Sabato mattina nel capoluogo brianzolo è stata avvistata Selvaggia Lucarelli. La giornalista, opinionista e blogger nata a Civitavecchia, ha postato alcune istantanee sui social che ritraggono alcuni angoli della città in una soleggiata giornata di inizio febbraio.

Non è noto se il motivo per cui la Lucarelli abbia percorso i vicoli del centro storico monzese fosse personale o se abbia fatto tappa in città per qualche impegno. Insieme a lei c'era anche il compagno, lo chef Lorenzo Biagiarelli immortalato sul Lambro lungo la passerella monzese che porta al ponte dei Leoni. Non c'è dubbio invece, a giudicare dall'entusiasmo che trapela dalle foto, che il passaggio a Monza della coppia abbia fatto vivere momenti piacevoli.