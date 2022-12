La ladra in azione all'Esselunga: ruba portafogli mentre cliente fa la spesa

Era già entrata in azione con la stessa tecnica anche in altri supermercati e giovedì pomeriggio ha colpito in Brianza. E si è finta una cliente tra le corsie dell'Esselunga di Seregno dove ha preso di mira una anziana intenta a fare la spesa e ha tentato di derubarla. A bloccarla però e ad allertare i carabinieri che l'hanno denunciata ci ha pensato una addetta alla sicurezza dell'ipermercato che, insospettita dai movimenti della ragazza - 22 anni e svariati precedenti penali alle spalle -, aveva monitorato i suoi spostamenti.

Il furto tra le corsie

La 22enne, cittadina bulgara, in Italia senza fissa dimora, disoccupata, pluri-pregiudicata per reati contro il patrimonio e la persona, è stata fermata da una addetta alla sicurezza che l’aveva sorpresa a rubare il portafogli di una 77enne che stavo facendo la spesa. Approfittando di un attimo di distrazione dell’anziana in quel momento impegnata tra gli scaffali nella scelta dei prodotti, la ladra ha infilato la mano nella borsa che era riposta nel seggiolino del carrello della spesa portando via il portafogli della 77enne. Poi il tentativo di allontanarsi fallito grazie all'intervento dell'addetta alla sicurezza che ha allertato i carabinieri. Nel supermercato sono intervenuti i militari dela stazione di Meda. Per la 22enne è scattata una denuncia.

La 22enne, secondo quanto ricostruito dal comando provinciale dell'Arma di Monza e Brianza, con la stessa tattica aveva già colpito in svariate occasioni in altri supermercati delle province di Brescia, Como e Piacenza. Dovrà rispondere del reato di tentato furto.