La ladra incinta al sesto mese che esce dall'Esselunga con mille euro di spesa nel carrello (senza pagare)

Incinta, al sesto mese di gravidanza, ha cercato di uscire dall'Esselunga con mille euro di merce nel carrello. Senza pagare.

Per la futura mamma è scattata una denuncia per tentato furto. I fatti sono avvenuti a Giussano, all'interno dell'ipermercato della frazione di Paina nel pomeriggio di venerdì 19 novembre.

Ad accorgersi che la donna aveva riempito il carrello di generi alimentari e di prodotti da bagno e stava per uscire dopo aver superato la barriera delle casse è stato un addetto alla sicurezza. Ancora pochi passi e con il pancione sarebbe uscita dal supermercato senza pagare i mille euro dolcetti che aveva nel carrello insieme a una quantità esorbitante di lamette per la barba.

All'Esselunga di Giussano sono intervenuti i carabinieri: in caserma, durante gli accertamenti, è emerso che la giovane, una 24enne di origini romene ma da tempo residente a Milano, con svariati precedenti per reati contro il patrimonio, era incinta al sesto mese di gravidanza. Per la 24enne è scattata una denuncia per tentato furto. La merce, del valore di mille euro - 500 euro di sole lamette per la barba - è stata riconsegnata al negozio.