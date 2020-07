Limbiate, ladri in azione al centro commerciale: due arresti dei carabinieri

Erano riusciti a rubare abiti e accessori per un valore di mille euro da un negozio del centro commerciale di Limbiate ma poco dopo sono stati arrestati dai carabinieri. In manette sono finiti un uomo di 35 anni, cittadino colombiano, e una 40enne di origine romena. I due sono stati arrestati in flagranza di reato per furto aggravato.

La coppia è entrata in azione nel pomeriggio di qualche giorno fa, riuscendo a portar via, privando i capi delle placche antitaccheggio, vestiti e accessori per un valore di mille euro. Ad accorgersi che qualcosa non andava sono stati gli addetti alla sicurezza che hanno tenuto d'occhio i movimenti dei due clienti sospetti, allertando i carabinieri della compagnia di Desio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Fermati dagli addetti del servizio security fino all'arrivo dei militari, i due sono stati perquisiti. Insieme alla refurtiva addosso alla coppia è stata trovata anche una tronchese. Dopo il giudizio direttissimo sono stati condannati a un anno e quattro mesi di reclusione ma sono stati poi rimessi in libertà.