Razzia di statue dalle tombe al cimitero: ladri colpiscono ancora

Almeno una quiindicina di tombe profanate e depredate da ladri senza scrupoli che hanno portato via dalle lapidi diversi ornamenti e statue. Ancora una volta. Il furto, l'ennesimo, è avvenuto al cimitero di Lissone durante lo scorso weekend. Purtroppo si tratta del secondo raid dei ladri nel giro di poche settimane. E anche questa volta, come già acacduto in passato, sono state portate via diverse statue ornamentali posizionate sulle tombe.

A fare la triste scoperta, la mattina successiva, sono stati i parenti dei defunti che recandosi in visita dai propri cari hanno trovato la lapide deturpata o notato quanto era avvenuto all'interno del camposanto. Sono già diverse le denunce presentate ai carabinieri a cui si aggiungono ora le segnalazioni relative alle nuove incursioni. A rendere noto l'accaduto è stato il vicesindaco di Lissone, Marino Nava. "Questa è una ferita per la nostra comunità: chi ha subito un furto non è stato solo derubato ma si tratta di uno smacco alla memoria per delle persone care che non ci sono più". E intanto sui furti le indagini proseguono.

L'area è presidiata da telecamere e le immagini riprese dai sistemi di videosorveglianza sono ora nelle mani degli agenti della polizia locale e dei militari dell'Arma. Secondo quanto al momento emerso i ladri avrebbero forzato un lucchetto posto su una delle cancellate, riuscendo così a guadagnarsi l'accesso. E il furto sarebbe stato messo a segno nelle ore notturne, così da agire indisturbati.

"Non è stato un furto causuale" ipotizza Nava. Le statue depredate non si trovano infatti tutte su lapide vicine ma i malviventi hanno colpito in campi diversi. Tra i più colpiti il campo 2, il 2 bis e il 6. E il bottino sarebbe composto da statue di bronzo, un materiale che ultimamente ha subito un rialzo di prezzo e dunque anche di valutazione, difficile da reperire. Alcuni degli ornamenti erano anche di dimensioni non indifferenti, tra un metro e mezzo e un metro e ottanta.