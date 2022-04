Si lanciano dal ponte per scappare dai carabinieri: salvati nel bosco

Si sono buttati giù dal ponte sull'Adda per cercare di sfuggire ai carabinieri che li avevano intercettati. E così, dopo un volo di diversi metri, sono rimasti bloccati, con ferite alle gambe che impedivano loro di muoversi, nella boscaglia. I fatti sono avvenuti nel pomeriggio di venerdì 29 aprile, a Paderno d'Adda, nella Brianza Lecchese al confine con la provincia di Monza. I due, intercettati dai carabinieri a bordo di una moto di grossa cilindrata dopo un furto, nel tentativo di non farsi fernare dalla pattuglia di militari in borghese hanno improvvisato una fuga "spettacolare", lanciandosi nel vuoto.

I due uomini sono finiti nel bosco che si trova sotto al ponte di San Michele e hanno riportato contusioni e fratture varie a causa dell'impatto. Per recuperarli è stato necessario anche el'intervento dei pompieri che hanno lavorato diverso tempo tra i dirupi impervi della zona.

Quattro ore per il recupero

Tra i boschi sono giunti i vigili del fuoco del comando provinciale di Lecco, dal distaccamento di Merate e anche da Milano: insieme ai carabinieri di Merate hanno portato a termine il recupero dei due uomini. Le squadre dei pompieri hanno operato in uno scenario complesso e impervio, operando con le tecniche speleo-alpinistiche-fluviali; squadre esperte hanno recuperato i due infortunati per poi calarli in una zona accessibile alle ambulanze della Croce Rossa di Casatenovo e della Croce Bianca di Besana Brianza, oltre a un'autoinfermieristica, per le cure del caso.

L'intervento di soccorso è durato circa quattro ore e si è concluso nella serata di venerdì tenendo impegnati sedici pompieri. I due uomini dopo essere stati salvati sono stati accompagnati in ospedale poi è scattato l'arresto.