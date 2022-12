Ladri in azione in una villetta, botte in strada a padre e figlio durante la fuga

Si sono ritrovati faccia a faccia con i ladri che sono fuggiti via a mani vuote. Il tentato furto, senza riuscire a portar via alcun bottino, è avvenuto nel tardo pomeriggio di domenica 11 dicembre, a Usmate Velate. I malviventi, una banda di tre persone di cui uno sarebbe rimasto in auto a fare da palo, pronto a premere sull'acceleratore per fuggire via, è entrata in azione in via Perego, all'interno di una villetta in quel momento vuota.

I ladri avrebbero puntato subito alla cassaforte e, armati di flessibile, hanno iniziato ad armeggiare nel tentativo di aprire la cassetta di sicurezza. Dentro però non c'era nulla di valore. Ma i vicini sono stati comunque messi in allarme dal forte rumore che ha destato sospetti e così hanno contattato la proprietaria per capire che cosa stesse accadendo. La signora non era in casa e così è apparso chiaro che all'interno della villetta fossero entrati dei malintenzionati. Sul posto la donna ha inviato alcuni familiari per verificare la situazione e padre e figlio si sono così ritrovati faccia a faccia con i ladri, in strada, mentre scappavano.

Nel tentativo di assicurarsi la fuga uno dei malviventi avrebbe colpito uno dei due al volto, con un pugno. Risaliti in auto poi avrebbero tentato di investire anche l'altro. I malviventi si sono allontanati, riuscendo a fuggire. Almeno senza bottino.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Arcore a cui è stato sporta denuncia e che ora indagano per rintracciare i responsabili. L'episodio non è passato inosservato nel quartiere e diversi residenti si sono poi riversati in strada per capire cosa fosse acacduto e per prestare assistenza ai due. La segnalazione del tentato furto e un appello a prestare attenzione alla macchina dei presunti fuggitivi è circolato anche nelle chat del controllo di vicinato a partire dalla serata di domenica. Indagini in corso.