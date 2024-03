Il blackout in zona poi il colpo: ladri incappucciati in azione nel supermercato

Prima hanno fatto saltare la corrente nella zona, innescando un black out. Poi hanno disseminato per strada tronchi, rami e cartelloni di metallo per tenere il più lontano possibile le forze dell'ordine e ritardare l'arrivo delle pattuglie. E sono passati all'azione. Ma il colpo, studiato nei minimi dettagli, è comunque fallito.

Mercoledì notte una banda di malviventi che ha deciso di colpire a Bernareggio all'interno di un supermercato, puntando alla cassaforte, è stata costretta a scappare via, messa in fuga dall'arrivo delle guardie di Securitalia e dalle forze dell'ordine.

Tutto è iniziato intorno alle due e mezzo quando tre malviventi si sono introdotti all’interno del locale cassaforte: erano a volto coperto, con guanti e protezioni alle calzature, tutti accorgimenti adottati probabilmente per non lasciare impronte.

I ladri prima hanno provveduto a far saltare l’illuminazione pubblica, rendendo quindi la zona completamente buia. Successivamente, hanno sbarrato la strada con alcuni tronchi, rami e cartelloni metallici nell’intento, presumibilmente, di rallentare l’arrivo delle pattuglie. Inoltre, hanno tagliato la recinzione esterna del supermercato, probabilmente con cesoie o altri attrezzi. Infine, i ladri si sono introdotti nel magazzino dalla porta del retro e nel locale cassaforte, lasciando evidenti danni alla struttura. I soggetti hanno tentato di aprire la cassaforte con un martello e altri arnesi da scasso.

Tutta la scena però è stata intercettata dalla centrale operativa Sicuritalia che, dopo aver visionato accuratamente le immagini in diretta del furto in corso, ha subito inviato diverse pattuglie di guardie giurate, continuando a sorvegliare le operazioni dei ladri.

Per scongiurare il furto è stato attivato anche il dispositivo di macchiatura banconote, interno alla cassaforte. E i malviventi, incalzati dall'arrivo delle pattuglie, sono fuggiti via. Sul posto sono giunti anche i carabinieri che hanno avviato le indagini. Vicino alla cassaforte i ladri hanno lasciato un martello e un piccone con cui avevano provato ad aprire la cassetta di sicurezza. Ingenti i danni alla struttura.