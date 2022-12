Il ladro che in meno di un anno ha rubato 40 auto tra Monza e la Brianza

Una lunga lista di furti, con almeno 40 colpi con auto rubate tra Monza e Milano. Un "bottino" collezionato in un anno, tra il 2014 e il 2015, per cui adesso un uomo di 50 anni, residente in provincia, dovrà scontare una pena di sei anni di reclusione. Ad arrestarlo nella giornata di sabato sono stati i poliziotti della Squadra Mobile della questura di Monza. Il 50enne era già finito in manette nel 2015, nell’ambito di un’operazione di polizia che riuscì a disarticolare un’organizzazione criminale dedita ai furti d’auto ed al riciclaggio delle autovetture i cui ricambi finivano poi sul mercato nero, con un giro d'affari "fantasma" che smuoveva cifre elevate.

Nell'ambito dell'indagine erano state 20 le persone indagate. E tra queste anche il ladro brianzolo per cui ora è arrivata la condanna definitiva per quei reati. L'uomo è stato rintracciato nella mattinata del 17 dicembre: la polizia ha bussato alla porta di un appartamento vicino al capoluogo brianzolo e ha trovato il cinquantenne che è stato così accompagnato in carcere dove dovrà scontare sei anni di reclusione.