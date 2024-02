Ladro cerca di rubare col proprietario in casa (e lo chiude dentro): arrestato

Un tentato furto e un ladro in manette, arrestato dai carabinieri, dopo aver provato a rubare in un appartamento con il proprietario all’interno. E’ successo nei giorni scorsi, a Cavenago Brianza, all’interno di un condominio. Ad accorgersi che stava accadendo qualcosa di strano è stato lo stesso proprietario che ha sentito dei rumori provenire dal pianerottolo e quando ha cercato di guardare dallo spioncino che cosa stava accadendo ha trovato l’oblò oscurato. Qualcuno aveva applicato dello scotch nero e stava armeggiando con degli anresi per aprire la porta di casa sua.

L’uomo ha subito chiamato i carabinieri per chiedere aiuto. Dopo aver ricevuto rassicurazioni dalla centrale operativa l’inquilino è rimasto in contatto telefonico con l’operatore e in pochi istanti nel condominio sono arrivati i carabinieri della stazione di Agrate Brianza e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Vimercate che hanno arrestato un 50enne originario dell’ex Jugoslavia, con precedenti. Il ladro è stato bloccato proprio mentre cercava di allontanarsi. Sul pianerottolo i carabinieri hanno trovato e sequestrato i grimaldelli utilizzati per forzare la porta e poco distante dal palazzo è stato trovato anche il furgone utilizzato dal 50enne su cui erano nascosti anche altri attrezzi da scasso.

L’intervento per liberare la vittima bloccata in casa

Il proprietario nel frattempo, a causa dei danni provocati alla serratura, era rimasto bloccato in casa sua. E per aprire la porta dell’appartamento è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco.